Синоптик Тишковец предупредил москвичей об «испытаниях русскими морозами» на следующей неделе

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7 января 2021, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По его словам, придут «аномальные морозы».

«Самое интересное начинается со следующей недели, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы», - пояснил он.

Тишковец отметил, что в понедельник, 11 января, температура понизится до минус 15 - минус 20, а днем будет не выше минус 12 – минус 17. Следующей ночью похолодает до минус 20– минус 25, а местами до минус 27, уточнил он. А вот днем 12 января, по прогнозу синоптиков, в Москве будет минус 15– минус 17, по области - минус 14– минус 19, минус 15 – минус 20.

«Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», - добавил эксперт. Он предупредил, что «мощное похолодание» начнется уже вечером 10 января и призвал готовить теплые вещи.

«… нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели», - заключил синоптик.