За сутки в России скончались 454 пациента с коронавирусом

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8 января 2021, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки в России скончались 454 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа 71 пациент с коронавирусом нового типа скончался в Москве, 55 – в Санкт-Петербурге, 21 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 60 911 человек.

Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения COVID-19 на территории России за сутки увеличилось на 23 652.