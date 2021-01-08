За сутки в России скончались 454 пациента с коронавирусом
8 января 2021, 12:00[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в России скончались 454 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа 71 пациент с коронавирусом нового типа скончался в Москве, 55 – в Санкт-Петербурге, 21 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 60 911 человек.
Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения COVID-19 на территории России за сутки увеличилось на 23 652.
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