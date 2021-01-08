Стали известны самые живописные уголки Южного Урала

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8 января 2021, 08:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: Полит74

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Здесь можно не только насладиться красотой природы, но и отдохнуть от людей.

Рейтинг составило агентство «Полит74» совместно с туристическим гидом Еленой Пастуховой. Гид уверена, что Челябинская область – уникальный регион, в котором есть множество озер, гор, рек, а также объекты для промышленного туризма.

На первом месте рейтинга – скалы Аллаки в Каслях на берегу озера Большие Аллаки. Туристов привлекают скальные останцы в причудливых формах. Существует версия, что это место, где древние люди проводили свои ритуальные обряды.

Поселок Слюдорудник и его окрестности заняли вторую строчку рейтинга. Сюда любят приезжать те, кто интересуется промышленным туризмом: здесь сохранились штольни и шахты. В Слюдоруднике также есть спортивный центр «Провинция», где можно покататься на лыжах, горных велосипедах, тюбингах. Многим любителям лошадей известна конно-туристическая станция «Забава», которая находится рядом с поселком.

На третьем месте – остров Веры на Тургояке. На острове есть много интересного: от менгиров и древней каменоломни до развалин старообрядческой церкви.

На четвертом – Саткинский район, в котором очень красиво и много достопримечательностей. Это и старые печи у поселка Межевой, и Айские притесы, и Лаклинская пещера, ГЭС «Пороги» и сама Сатка, в которой стоит побывать. Как сообщали «Аргументы недели», новогодние каникулы на озере Зюраткуль Саткинского района проводит известный шоумен Юрий Гальцев. В своем Instagram он заявил, что «Швейцария отдыхает» по сравнению с Саткинским районом.

Замыкает рейтинг Горный парк «Бажова» и Башня-колокольня (Златоуст). Отдых здесь понравится детям, ведь в парке Бажова представлены чугунные фигурки героев сказок, с которыми можно устроить веселую фотосессию. С башни-колокольни можно любоваться на Таганай, а также сделать пару ударов по колоколу.