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Москвичка рассказала о тяжёлых последствиях легкой формы COVID-19

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Москвичка рассказала о тяжёлых последствиях легкой формы COVID-19
девушка, фото: pixels.com

Москвичка, переболевшая новой коронавирусной инфекцией в легкой форме, рассказала о тяжелых последствиях COVID-19, продолжающихся несколько месяцев.

«До болезни я вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа, да и в принципе считала себя здоровой. Но почему-то вирус ударил именно по ней», - вспоминает 39-летняя женщина.

Собеседница пояснила, что болезнь протекала с желудочно-кишечными симптомами. По ее словам, она бы и не узнала, что это коронавирус, если бы на работе каждую неделю не делали ПЦР-тесты. Она отметила, что уже прошло четыре месяца, но примерно через день у нее рвота, женщина похудела на 15 кг. Также москвичка не может есть мясо, поскольку оно «ужасно пахнет».

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