Москвичка рассказала о тяжёлых последствиях легкой формы COVID-19

«До болезни я вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа, да и в принципе считала себя здоровой. Но почему-то вирус ударил именно по ней», - вспоминает 39-летняя женщина.
Собеседница пояснила, что болезнь протекала с желудочно-кишечными симптомами. По ее словам, она бы и не узнала, что это коронавирус, если бы на работе каждую неделю не делали ПЦР-тесты. Она отметила, что уже прошло четыре месяца, но примерно через день у нее рвота, женщина похудела на 15 кг. Также москвичка не может есть мясо, поскольку оно «ужасно пахнет».
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