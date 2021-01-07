В Свердловской области школьники вернутся на очное обучение
7 января 2021, 17:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что учеников всех классов - от 1-х до 11-х – вернутся в образовательные учреждения 11 января. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет принять такое решение.
«Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тыс.», - цитирует его слова RT.
Куйвашев отметил, что решение о режиме обучения учащихся средних специальных учебных заведений будет приниматься отдельно.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
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