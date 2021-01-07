Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусу

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7 января 2021, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пресс-службе Ропотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая обстановка с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Такое решение было принято в ходе селекторного совещания.

«Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор контролирует ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Отмечается, что число регионов с превышением эпидемических порогов заболеваемости сократилось в 1,5 раза с 63 до 43, интенсивные показатели заболеваемости и уровень превышения недельного эпидпорога невысокие.