ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России выявлено более 23,5 тысячи новых случаев коронавируса, 506 - умерли

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявлено более 23,5 тысячи новых случаев коронавируса, 506 - умерли
медик, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 3 332 142 человека. Об этом стало известно в четверг, 7 января.

«За последние сутки в России выявлен 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни … 506 летальных исходов … полностью выздоровело 23 729 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 4871, Санкт-Петербурге – 3005, Московской области – 1228, Нижегородской области – 403 и Воронежской области – 394.

Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Ненецком автономном округе - по три, в Еврейской автономной области - 13.

БА

В мире

Аналитик Дандыкин: США, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Россией

Аналитик Дандыкин: США, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Россией

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал эксперт Василий Дандыкин.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью