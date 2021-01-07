В России выявлено более 23,5 тысячи новых случаев коронавируса, 506 - умерли

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7 января 2021, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 3 332 142 человека. Об этом стало известно в четверг, 7 января.

«За последние сутки в России выявлен 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни … 506 летальных исходов … полностью выздоровело 23 729 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 4871, Санкт-Петербурге – 3005, Московской области – 1228, Нижегородской области – 403 и Воронежской области – 394.

Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Ненецком автономном округе - по три, в Еврейской автономной области - 13.