В кировскую больницу попала девочка с поражением всех органов после COVID-19
7 января 2021, 11:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова сообщила о десятилетней девочке, которая была госпитализирована с поражением всех органов из-за новой коронавирусной инфекции.
«У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия», - пояснила она.
Муратова рассказала, что девочка перенесла COVID-19 без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. По ее словам, у ребенка развился эндокардит, плевропневмония и перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, уточнила врач. Она отметила, что юную пациентку удалось спасти.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.