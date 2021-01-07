В кировскую больницу попала девочка с поражением всех органов после COVID-19

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7 января 2021, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото:Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова сообщила о десятилетней девочке, которая была госпитализирована с поражением всех органов из-за новой коронавирусной инфекции.

«У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия», - пояснила она.

Муратова рассказала, что девочка перенесла COVID-19 без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. По ее словам, у ребенка развился эндокардит, плевропневмония и перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, уточнила врач. Она отметила, что юную пациентку удалось спасти.