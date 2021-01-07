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Прибывающие из четырех городов РФ в Бурятию обязаны пройти тест на COVID-19

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Прибывающие из четырех городов РФ в Бурятию обязаны пройти тест на COVID-19
пробирка, фото: pixels.com

Прилетающие в Республику Бурятия обязаны пройти тест на выявление новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Алексея Цыденова.

«Гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР … Ограничения действуют для прилетающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска»,-говорится в документе.

Новые меры введены до 20 января 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике. Отмечается, что необходимые анализы модно сдать бесплатно в медучреждениях по месту пребывания.

БА

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