Прибывающие из четырех городов РФ в Бурятию обязаны пройти тест на COVID-19
7 января 2021, 10:18[ «Аргументы Недели» ]
Прилетающие в Республику Бурятия обязаны пройти тест на выявление новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Алексея Цыденова.
«Гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР … Ограничения действуют для прилетающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска»,-говорится в документе.
Новые меры введены до 20 января 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике. Отмечается, что необходимые анализы модно сдать бесплатно в медучреждениях по месту пребывания.
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