Ученые заявили, что учащенный пульс может быть симптомом коронавируса

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5 января 2021, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

измерение пульса, pixabay.com

Ученые провели масштабное исследование и пришли к выводу, что учащенный пульс у человека может говорить о заражении коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные COVID Symptom Study.

В ходе исследования эксперты проанализировали данные более чем четырех миллионов людей со всего мира. Результаты показали, что коронавирусная инфекция способна вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений – более 100 ударов в минуту.

Отметим, что нормальной частотой пульса в состоянии покоя считается от 60 до 100 ударов в минуту.