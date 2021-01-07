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Портал Sohu рассказал, что мешает России превратиться в скором будущем в сверхдержаву

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Портал Sohu рассказал, что мешает России превратиться в скором будущем в сверхдержаву
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Обозначены факторы, которые мешают Российской Федерации превратиться в сверхдержаву в скором будущем. Соответствующий материал появился в китайском сегменте интернета.

Ресурс Sohu констатирует, что Россия богата ресурсами и имеет огромную территорию, однако ее население «смехотворно мало». Также указывается на то, РФ не использует свои земли полноценно, так как ее географическое положение «довольно плохое».

Среди других факторов, мешающих России стать сверхдержавой, в процитированной публикации назван внешний – страну «всеми силами сдерживают и ограничивают» США.

Ранее сообщалось, что на страницах портала Sohu высказали мнение, по которому Вашингтон бросил Украину на произвол судьбы.

ДЦ

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