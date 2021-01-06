Как латвийцы воспринимают комендантский час

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6 января 2021, 17:21 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Комендантский час в Латвии в период ЧС, фото соцсети

Правительство Латвии стало практиковать комендантский час в период ЧС. Первая волна была с 30 декабря по 4 января, а вторая будет с 8 по 10 января.

Это означает, что латвийцы не имеют права без «нужды» покидать свой дом с 22:00 до 5:00. Только по острой необходимости! Например, поездка к врачу или на работу. Но для этого следует заполнить необходимый документ.

Как латвийцы относятся к комендантскому часу?

Как отметила парламентский секретарь МВД Сигне Боле, многие жители Латвии проявляли агрессию по отношению к полицейским. Были зафиксированы случаи, когда на территории частных хозяйств проходили вечеринки, которые запрещены и владельцы, чтобы не пускать сотрудников полиции, просто спускали на них собак. Были и такие нарушители, которые бросали камни в полицейские машины и пытались драться с представителями закона.

Всего за «первый период» комендантского часа было проверено 24 975 лиц и начато 3421 процесса.

Да уж… Не могут латвийцы найти общего языка с правоохранительными органами. И кто в этом виноват?