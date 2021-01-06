Работающие с зараженными COVID-19 в праздники медики получат соцвыплаты в двойном размере в январе

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6 января 2021, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

российские врачи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что медики, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом в период новогодних праздников, получат соцвыплаты в двойном размере.

Согласно последней информации, медицинские работники, помогающие гражданам с коронавирусной инфекцией во время каникул, получат специальные выплаты за свою работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе 2021 года.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отдал поручение удвоить спецвыплаты медперсоналу, работающему с зараженными COVID-19 в период новогодних праздников.