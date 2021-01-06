Работающие с зараженными COVID-19 в праздники медики получат соцвыплаты в двойном размере в январе
6 января 2021, 16:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что медики, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом в период новогодних праздников, получат соцвыплаты в двойном размере.
Согласно последней информации, медицинские работники, помогающие гражданам с коронавирусной инфекцией во время каникул, получат специальные выплаты за свою работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе 2021 года.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отдал поручение удвоить спецвыплаты медперсоналу, работающему с зараженными COVID-19 в период новогодних праздников.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.