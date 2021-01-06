Врач Землянухина рассказала, как избежать переохлаждения во время длительных прогулок зимой
6 января 2021, 13:22[ «Аргументы Недели» ]
Врач общей практики Анна Землянухина в среду рассказала журналистам, как избежать переохлаждения во время длительных прогулок в период новогодних праздников. Следует соблюдать несколько правил.
Чтобы избежать переохлаждения, по словам врача, следует одеваться по погоде и выбирать более теплые вещи. Обувь небходимо надевать такую, в которой не слишком потеют ноги. Кроме того, можно использовать стельки с подогревом.
Анна Землянухина в беседе с RT призвала граждан соизмерять свои возможности и обязательно заходить в помещение погреться при возникновении неприятных ощущений. Кроме того, во время долгих зимних прогулок нельзя злоупотреблять спиртным. Желательно брать с собой чай или кофе в термосе.
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