За сутки в России скончались 445 пациентов с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

6 января 2021, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России скончались 445 человек с COVID-19. Об этом сообщили журналистам утром в среду, 6 января, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 70 пациентов c COVID-19 скончались в Москве, 58 – в Санкт-Петербурге, 21 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 59 951 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 24 217 новых случаев заражения коронавирусом.