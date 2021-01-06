ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

За сутки в России скончались 445 пациентов с коронавирусом

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 445 пациентов с коронавирусом
пробирки, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России скончались 445 человек с COVID-19. Об этом сообщили журналистам утром в среду, 6 января, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 70 пациентов c COVID-19 скончались в Москве, 58 – в Санкт-Петербурге, 21 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 59 951 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 24 217 новых случаев заражения коронавирусом. 

ЕТ

В мире

Протурецкие джихадисты понесли потери в ходе ночного штурма сирийской Айн-Иссы, где находятся российские военные

Протурецкие джихадисты понесли потери в ходе ночного штурма сирийской Айн-Иссы, где находятся российские военные

Представители протурецких формирований понесли потери в ходе ночного штурма сирийского города Айн-Иссы, на территории которого находятся российские военные. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью