За сутки в России скончались 445 пациентов с коронавирусом
6 января 2021, 11:41[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории России скончались 445 человек с COVID-19. Об этом сообщили журналистам утром в среду, 6 января, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 70 пациентов c COVID-19 скончались в Москве, 58 – в Санкт-Петербурге, 21 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 59 951 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 24 217 новых случаев заражения коронавирусом.
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