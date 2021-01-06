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В России за сутки зарегистрировали 24 217 случаев заражения COVID-19

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки зарегистрировали 24 217 случаев заражения COVID-19
анализ крови, Rerych Zdenek/CTK

За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 217 новых случаев заболевания коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 672 (11 процентов) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 308 601 случай заболевания.

ЕТ

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