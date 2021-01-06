Более тринадцати тысяч южноуральцев проходят лечение от COVID-19

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6 января 2021, 10:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

За последние сутки в регионе выявлено еще 298 новых случаев заражения.

Как сообщает региональный минздрав, количество больных COVID-19 в Челябинской области составляет 13 348 человек. Всего с начала пандемии вирусом заразилось 37 924 человека. За минувшие сутки скончались 9 южноуральцев с таким диагнозом. Пятеро из них умерли непосредственно от COVID-19, остальные – от сопутствующих заболеваний. 102 человека выписались из больниц.

Как сообщали «Аргументы недели», в связи с непростой эпидемиологической ситуацией Челябинская епархия ограничивает доступ в храмы на Рождественскую службу. Посмотреть трансляцию из Свято-Симеоновского собора можно будет на сайте www.1obl.ru.