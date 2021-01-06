Челябинская епархия ограничит доступ в храмы на Рождественскую службу

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6 января 2021, 09:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Такое решение связано с непростой эпидемиологической ситуацией.

Как сообщали «Аргументы недели», ранее призывал пожилых людей не посещать Рождественскую службу глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Челябинская епархия также рекомендует православным людям старше 65 лет остаться дома в Рождественскую ночь. Митрополитом Челябинским и Миасским Григорием принято решение ограничить допуск в храмы. В этом году они должны быть заполнены не более чем на 25 процентов от расчетной вместимости. Так, если вместимость храма 200 человек, то на службу могут прийти максимум 50 человек.

Также стало известно, что в рождественскую ночь не будет работать общественный транспорт. Трансляцию богослужения из Свято-Симеоновского кафедрального собора можно будет посмотреть на сайте www.1obl.ru. Организуют онлайн-трансляции в социальных сетях и другие южноуральские храмы.

Днем 7 января и в другие праздничные дни храмы будут открыты для прихожан.