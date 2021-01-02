В РПЦ рекомендуют пожилым людям не посещать храмы на Рождество

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2 января 2021, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

ангел, фото: pixabay.com

Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион призвал пожилых людей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не посещать храмы в Рождество.

«Рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции», - отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Иларион отметил, что РПЦ не станет самостоятельно закрывать церкви, а пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому. Однако священнослужитель посетовал соблюдать утвержденные ранее патриархом и Синодом санитарно-гигиенические меры во всех приходах.

«Тем более что работают торговые центры, работают магазины, работают кинотеатры, работают театры, работают концертные залы, метро почти круглосуточно перевозит людей, в том числе в часы пик. Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, мы будем соответствующим образом реагировать», - пояснил он.