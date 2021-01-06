Хабаровские эсеры прокомментировали планируемое прохождение «СР» в Госдуму

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6 января 2021, 10:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Партия «Справедливая Россия» намерена увеличить свое представительство в Госдуме по итогам Единого дня голосования в этом году.

Подготовка к выборам должна будет пройти в два этапа. По словам лидера партии Сергея Миронова, ориентировочно «в первом квартале пройдет первая, идеологическая часть партийного съезда, на которой будут определены подходы к выборам. Вторая часть состоится во втором квартале с учетом обозначенных в законе сроков».

- Формирование избирательных списков будет идти до последнего, поскольку на этот процесс влияют многие факторы, - отметил Сергей Миронов.

В Хабаровском крае, где представительство партии достаточно сильно и активно, эсеры уверен в успехе кампании.

- Программа нашей партии - самая проработанная. Справедливая Россия знает, где можно взять деньги на поддержку людей в это непростое время, - подчеркнул председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Хабаровском крае Игорь Глухов.

Политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что прохождение «Справедливой России» в Госдуму «больше не под вопросом».

- Социология дает уверенные 6-7%, а предвыборная кампания даст возможность нарастить рейтинг, - указывает эксперт.

Однако главным камнем преткновения, по мнению Ильи Гращенкова, являются «сложные отношения между Мироновым и кремлевской администрацией».

- С одной стороны, персональный контакт Миронова с Путиным – его главный козырь, позволяющий удерживаться на плаву сколь угодно долго, так как привычные контуры ГД вполне устраивают президента. С другой стороны, «пошатать» партию, похоже, решили рыночными методами, через вливание в нее новых членов (и даже других малых партий), с целью создать «допэмиссию» и размыть политические акции самого Миронова, - отметил политолог.

Ранее Игороь Глухов, напомним, обращал внимание на то, что многие инициативы эсеров игнорируются парламентским большинством «Единой России». Однако, президент России Владимир Путин отдал поручение о проработке предложения по параметрам индексации выплат для всех пенсионеров. О необходимости индексации пенсий для всех групп пенсионеров «СР» заявляла ранее.