Лидер хабаровской

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5 января 2021, 11:30 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

4 января 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по параметрам индексации пенсии работающих пенсионеров. Ранее партия «Справедливая Россия» заявляла о необходимости индексации выплат для всех пенсионеров. Предложение президента прокомментировал председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Хабаровском крае Игорь Глухов.

- Этим летом миллионы наших сограждан проголосовали за поправки к Конституции. В числе поправок была и предложенная «Справедливой Россией» - о том, что пенсии должны индексироваться не реже, чем один раз в год. В этой поправке ничего не сказано о том, что пенсии должны индексироваться только для неработающих пенсионеров. Поэтому наша партия настаивала на том, чтобы пенсии были проиндексированы для абсолютно всех пенсионеров, - уточнил Игорь Глухов.

Он напомнил о том, что инициативы партии зачастую игнорируются политическими соперниками.

- К сожалению, во многих случаях наши инициативы блокируются представителями парламентского большинства партии «Единая Россия». И Минфин посчитал, что можно каким-то образом не выполнять основной закон и не индексировать пенсии работающим пенсионерам, - указал политик.

- Теперь после поручения президента о рассмотрении этого вопроса, я уверен, что дело сдвинется с мертвой точки и совестными усилиями мы сможем добиться справедливого пересчета пенсии для работающих пенсионеров, - заявил справедливоросс.

Напомним, что лидер партии «СР» Сергей Миронов называл индексацию пенсий работающим пенсионерам «конституционным долгом государства». Он предупреждал, что в случае, если средства на индексацию не будут заложены в бюджете, партия будет инициировать разбирательство в Конституционном суде.