За год в России выросли продажи новогодних ёлок и игрушек

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5 января 2021, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

елочные игрушки, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, что продажи новогодних ёлок и ёлочных игрушек на территории России в декабре прошлого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Согласно последней информации, средняя стоимость ёлки в декабре 2020 года достигала 5 339 рублей, что на 12% выше, чем в 2019 году. Продажи деревьев для праздника выросли за год на 27 процентов.

Как сообщает RT, средняя цена на игрушки в последний месяц минувшего года составила 315 рублей, увеличившись с прошлого года на 8%. Продажи выросли 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что мишура и новогодний дождик подорожали за год на 20% и в среднем продавались по 73 рубля. Их продажи упали на 26%. Кроме того, снизились на 6% продажи гирлянд.