С 1 января в РФ вступят в силу новые требования к установке новогодней елки
19 декабря 2020, 10:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
С 1 января 2021 года на территории России вводятся новые правила установки новогодней елки. Согласно последней информации, пункты, которые необходимо учитывать, связаны с противопожарным режимом.
Дерево должно будет находиться на устойчивом основании. Ель не должна загромождать эвакуационные пути, а также выходы из помещения. Ветки должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от потолка, стен и приборов систем отопления и кондиционирования.
Подчеркивается, что новые правила будут действовать до 2026 года, а затем специалисты пересмотрят их в соответствии с требованиями времени.
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