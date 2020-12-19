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С 1 января в РФ вступят в силу новые требования к установке новогодней елки

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

С 1 января в РФ вступят в силу новые требования к установке новогодней елки
новогодняя елка, pixabay.com

С 1 января 2021 года на территории России вводятся новые правила установки новогодней елки. Согласно последней информации, пункты, которые необходимо учитывать, связаны с противопожарным режимом.

Дерево должно будет находиться на устойчивом основании. Ель не должна загромождать эвакуационные пути, а также выходы из помещения. Ветки должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от потолка, стен и приборов систем отопления и кондиционирования.

Подчеркивается, что новые правила будут действовать до 2026 года, а затем специалисты пересмотрят их в соответствии с требованиями времени.

ЕТ

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