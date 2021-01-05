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В России за сутки выявили 24 246 новых случаев заражения COVID-19

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 24 246 новых случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки на территории России были зарегистрированы 24 246 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были зафиксированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. В частности, у 2 864 (11,8% процента) пациентов не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 284 384 случая заболевания

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