В России за сутки выявили 24 246 новых случаев заражения COVID-19
5 января 2021, 11:10[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории России были зарегистрированы 24 246 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были зафиксированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. В частности, у 2 864 (11,8% процента) пациентов не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 284 384 случая заболевания
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