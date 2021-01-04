Глава МЧС Крыма Шахов скончался от COVID-19

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4 января 2021, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава МЧС Крыма Сергей Шахов, сайт правительства Республики Крым

Днем в понедельник, 4 января, стало известно, что глава регионального МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в ковидном госпитале. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Сергей Шахов, который с 2014 года являлся главой МЧС Республики Крым умер после заражения коронавирусом нового типа.

Отметим, что с 2011 по 2014 год Шахов находился на посту руководителя спасательного ведомства Украины в Крыму. В июне прошлого года ему исполнилось 65 лет.

Напомним, ранее сегодня стало известно о госпитализации с COVID-19 актера Олега Басилашвили.