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Онищенко оценил данные об исключении ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Онищенко оценил данные об исключении ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных
Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные о том, что ЕГЭ по иностранному языку официально исключен из списка обязательных экзаменов.

Депутат заметил, что если иностранный язык сохраняется в базовом объеме преподавания, но при этом не является обязательным для сдачи в рамках ЕГЭ, то в этом нет ничего страшного.

Геннадий Онищенко в беседе с RT заметил, что сейчас развитие цифровых технологий позволяет ученикам полноценно получать те знания, которые они хотят, невзирая на место проживания школьников. По его словам, главное, чтобы был интернет и желание овладеть языком. 

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