Онищенко оценил данные об исключении ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных
4 января 2021, 16:21[ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные о том, что ЕГЭ по иностранному языку официально исключен из списка обязательных экзаменов.
Депутат заметил, что если иностранный язык сохраняется в базовом объеме преподавания, но при этом не является обязательным для сдачи в рамках ЕГЭ, то в этом нет ничего страшного.
Геннадий Онищенко в беседе с RT заметил, что сейчас развитие цифровых технологий позволяет ученикам полноценно получать те знания, которые они хотят, невзирая на место проживания школьников. По его словам, главное, чтобы был интернет и желание овладеть языком.
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