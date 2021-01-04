Военный эксперт Леонков назвал «ночным кошмаром США» российский ядерный поезд

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4 января 2021, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «МК»

американский флаг, солдаты, pixabay.com

Военный эксперт Алексей Леонков в понедельник, 4 января, заявил, что российские боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) "Баргузин" являются "ночным кошмаром" Соединенных Штатов Америки.

Леонков заметил, что постановка БЖРК на вооружение армии РФ станет ответом на размещение американских ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Эксперт напомнил, что советская армия имела такие комплексы в своем арсенале и уже тогда американцы "страшно боялись" этого оружия. Речь идет о БЖРК "Молодец".

Специалист заметил, что для Пентагона появление "ядерных поездов" стало настоящим шоком, так как практически невозможно было определить, какой из составов должен стать целью для превентивного удара. Именно поэтому Штатам приходилось постоянно держать над СССР группировку, состоявшую из 18 спутников-шпионов.

Современный вариант советской разработки носит название "Баргузин". В ней устранили недостатки БЖРК "Молодец", заменив тяжелые ракеты, которые весили 105 тонн, на легкие РС-24 – их дальность достигает 11 тысяч километров.

Уточняется, что в случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и смешиваются с потоком других железнодорожных составов. После поступления приказа поезд останавливается и готовится к атаке: створки на крышах сразу трех вагонов открываются, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. Это занимает несколько минут.