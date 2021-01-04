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Эпидемиолог Горелов считает, что у большинства россиян еще нет иммунитета к COVID-19

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Горелов считает, что у большинства россиян еще нет иммунитета к COVID-19
лаборатория, Marijan Murat/dpa

Замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что колебания по заболеваемости COVID-19 в стране еще возможны, так как большая часть населения не имеет иммунитета к вирусу.

Горелов полагает, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в настоящий момент связано с новогодними праздниками, а также с тем, что граждане реже обследуются.

По мнению эпидемиолога, колебания заболеваемости COVID-19 на территории Российской Федерации еще возможны, поскольку к настоящему моменту россияне не приблизились "к заветной черте", когда большая часть людей обладает иммунитетом к заболеванию.

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