Эпидемиолог Горелов считает, что у большинства россиян еще нет иммунитета к COVID-19
4 января 2021, 12:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что колебания по заболеваемости COVID-19 в стране еще возможны, так как большая часть населения не имеет иммунитета к вирусу.
Горелов полагает, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в настоящий момент связано с новогодними праздниками, а также с тем, что граждане реже обследуются.
По мнению эпидемиолога, колебания заболеваемости COVID-19 на территории Российской Федерации еще возможны, поскольку к настоящему моменту россияне не приблизились "к заветной черте", когда большая часть людей обладает иммунитетом к заболеванию.
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