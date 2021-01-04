В России за сутки скончались 482 пациента с коронавирусом

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4 января 2021, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки в России скончались 482 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 79 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 74 – в Москве, 17 – в Нижегородской области. Общее количество жертв COVID-19 в России составило 58 988 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории РФ зарегистрировали 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.