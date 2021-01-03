Профессор Зуев высказался по поводу возможной новой болезни в Конго

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3 января 2021, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Виктор Зуев, кадр youtube

Главный научный сотрудник Центра имени Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал сообщения о возможности появления новой смертельной болезни в Конго.

Профессор призвал дождаться более полной информации по «болезни Х». Виктор Зуев отметил, что с появлением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 стали активнее открывать новые заболевания, и сейчас, очевидно, будут открывать значительно энергичнее.

По его мнению, это всё началось с британского штамма коронавируса, который является более контагиозным. Зуев считает, что

«Мы всё активнее начинаем посещать разные отдалённые местности, мы тем самым всё активнее перемешиваем наш вирусологический багаж с багажом людей, которые живут в этих отдалённых странах, и это может приводить и к заражению, и к рекомбинациям».

По словам вирусолога, пока предоставленные данные «довольно скупые», нужно подождать большей информации специалистов и тогда реагировать, - передает RT.

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов после сообщений о возможности появления новой смертельной болезни в Конго заявил, что опасаться новой пандемии пока преждевременно.

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.