Эпидемиолог Александр Горелов прокомментировал сообщения о возможной новой опасной «болезни X» в Конго

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3 января 2021, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Горелов, кадр youtube

Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал сейчас не опасаться новой смертельной болезни в Конго, о которой предупредил одним из первых обнаружил вирус Эбола ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум.

По мнению Горелова, «опасаться новой пандемии пока преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах». По его словам, это также может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врождённая ломкость сосудов, либо проявление аутоиммунных заболеваний.

Также эксперт отметил, что эти симптомы не обязательно сигнализируют об инфекционной болезни, и отметил, что пока не обнаружен возбудитель болезни, не стоит заранее паниковать.

Доктор Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал, что у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, но ее тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он полагает, эта женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся «Болезнью X».