Обнаруживший Эболу профессор объяснил, как может появиться новая опасная «Болезнь X»

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3 января 2021, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления нового смертельно опасного заболевания.

По мнению профессора, человечеству грозит целый ряд неизвестных вирусов. Он объяснил, что многие смертельные заболевания таятся в тропиках Африки, а вырубки лесов приводящей к росту числа контактов человека с возбудителями различных заболеваний. По словам ученого, новые патогены, которые передаются от животных к человеку, такие как коронавирус, приведут к «большой пандемии», - передает CNN.

Доктор рассказал, что у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, но ее тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он Жан-Жак Муембе-Тамфум полагает, эта женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся «Болезнью X».

Жан-Жак Муембе-Тамфум в 1976 году вместе с другими докторами обнаружил вирус Эболы. Он взял первые образцы крови у тех, кто умер от этого заболевания.

Напомним, в мире более 84,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерли 1,8 млн человек, у которых эта инфекция была подтверждена