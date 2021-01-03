Алексей Мельников рассказал, как Сергей Фургал отметил Новый год

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3 января 2021, 16:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников побывал в СИЗО «Лефортово» у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 31 декабря. Правозащитник рассказал о состоянии Фургала, о том, как он провел Новый год, и что пожелал экс-глава региона всем, кто его поддерживает.

- Такого Фургала я еще не видел никогда. Он очень рад был, что ему удалось созвониться с семьей. <…> Однако письма и телеграмы к нему до сих пор не приходят. Выглядит он сейчас довольно неплохо, - рассказал Мельников.

Он добавил, что по словам Фургала, возможность сделать звонок близким была одним из «наилучших подарков, который только можно было придумать в контексте сложившейся ситуации».

Алексей Мельников уточнил, что с Сергеем Фургалом в этот раз они беседовали в том числе и о погоде в Хабаровске, делились воспоминаниями из детства и поговорили о наиболее важных событиях 2020 года.

Общественник рассказал, как Фургал встретил Новый год.

- Обычно заключенным дают посмотреть новогоднее обращение президента, а если нареканий к заключенному нет, то дают и позже посмотреть телевизор. Но замечу, что «Лефортово» достаточно суровый изолятор, и если они и дадут посмотреть телевизор позже десяти часов вечера, то мы об этом, скорее всего, никогда не узнаем. <…> У Сергея Ивановича есть все необходимо, чтобы организовать новогодний стол – ему передали новогодние передачи. Праздновать было, чем, - рассказал Алексей Мельников, добавив, что официально послаблений для содержащихся в «Лефортово» на Новый год нет.

- Сергей Иванович, говоря о поздравлении, сказал, что все главное еще впереди. Что сейчас самое актуальное – беречь здоровье. <> Он поблагодарил всех за поддержку, за переводы, за огромное количество писем. <…> Сейчас пошло очень много переводов по 20 и 21 рублю. И Фургал, и Карепов (Андрей Карепов, который, по версии следствия, организовал убийства по заказу Фургала – прим. ред.) восприняли это, как поздравление к Новому 2021 году, - уточнил общественник.

Напомним, что группа активистов, поддерживающих экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пришла к стенам московского СИЗО «Лефортово». На этот раз они устроили новогодний салют, чтобы его смог увидеть находящийся в СИЗО бывший чиновник.

Кроме того, 2 января в центре Хабаровска состоялась очередная акция в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства 15-летней давности Сергея Фургала. Пресс-служба администрации краевой столицы, тем не менее, написала на официальном сайте мэрии, что протесты в городе завершились. На самом же деле акция состоялась, но не в привычном формате: после сбора на ее традиционном месте – площади Ленина напротив здания краевого правительства – участники митинга не устроили шествия по центральным улицам, как это происходило на протяжении пяти месяцев. Отметим, что сейчас в Хабаровске тридцатиградусные морозы.