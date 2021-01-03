Хабаровчане устроили новогодний салют у СИЗО «Лефортово» для Фургала

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3 января 2021, 14:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Снова группа активистов, поддерживающих экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пришла к стенам московского СИЗО «Лефортово». На этот раз они устроили новогодний салют, чтобы его смог увидеть находящийся в СИЗО бывший чиновник.

Порядка тысячи просмотров набрало в Instagram видео салюта для Фургала.

Также активисты принесли к стенам «Лефортово» колонку, из которой доносилось «Я/Мы Сергей Фургал» и «Народного губернатора домой».

Ранее сообщалось, что одна из активисток в Хабаровске пыталась позвонить Сергею Фургалу в СИЗО, чтобы поздравить его с Новым годом.

Напомним, что 2 января в центре Хабаровска состоялась очередная акция в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства 15-летней давности Сергея Фургала. Пресс-служба администрации краевой столицы, тем не менее, написала на официальном сайте мэрии, что протесты в городе завершились. На самом же деле акция состоялась, но не в привычном формате: после сбора на ее традиционном месте – площади Ленина напротив здания краевого правительства – участники митинга не устроили шествия по центральным улицам, как это происходило на протяжении пяти месяцев. Отметим, что сейчас в Хабаровске тридцатиградусные морозы.