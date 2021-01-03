В России диагностировано 24 150 новых случаев заболевания коронавирусом. 504 человека с COVID-19 умерли

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3 января 2021, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

За последние сутки в России, по данным на утро 3 января 2021 года, выявлено 24 150 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. По сведениям оперштаба, 10,8% не имели клинических проявлений болезни.

504 человека с ковидом за последние 24 часа скончались. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровело 2 618 882 человека, - сообщает оперштаб в Телеграм-канале.

В Москве за сутки выявлен 3 851 новый случай COVID-19. В столице 77 пациентов с ковидом скончались. Количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся, в Москве из больниц было выписано 6 114 человек.

Санкт-Петербург на втором месте по числу зараженных - 3738. В Подмосковье заболели еще 1539

человека. В Нижегородской области - 483, в Свердловской - 404.

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