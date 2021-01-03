Доктор Мясников о призыве РПЦ к пожилым не посещать храмы на Рождество: «От смерти никто не ушёл, а вот Душа- вечна!»

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3 января 2021, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доктор Мясников

Александр Мясников, Dmitry Rozhkov/wikipedia.org

Александр Мясников, врач и ведущий популярной программы о здоровье на телевидении, прокомментировал призыв РПЦ к пожилым людей не посещать храмы на Рождество.

Доктор Мясников высказал свое личное мнение, написав пост в своем Telegram-канале. «...вот человеку 80 лет. Со своими привычками, болезнями и Верой. Вы о нём заботитесь? За него решаете? Чтобы он ещё потянул сколько-то времени? Вы его спросили? Ему сколько той жизни осталось?!», - рассуждает теледоктор.

По данным Мясникова, ученые «пришли к выводу: самый мощный фактор риска смерти для пожилых людей - изоляция», «пожилые люди, запертые в домах престарелых со свиданиями с родственниками через стекло, просто перестают хотеть жить».

«Лишаете последней опоры, привязки к этой жизни? Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что возможно последнее для него Рождество в Храм ему нельзя?!.. У людей в конце жизни есть преимущества - они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушёл, а вот Душа- вечна!», - заключил врач Александр Мясников.

Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион призвал пожилых людей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не посещать храмы в Рождество: «Рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции».