Театральный критик Заславский рассказал о «секс-символе эпохи» - Владимире Кореневе

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2 января 2021, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: кадр из фильма Человек-амфибия/ globallookpress.com

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский прокомментировала сообщение о смерти Народного артиста России Владимира Коренева. Заболевших коронавирусом актер умер в субботу на 81-м году жизни в «красной зоне».

«Владимир Борисович Коренев был одним из главных актёров драматического театра Станиславского («Электротеатр Станиславский»). В прошлом году в июне Кореневу исполнилось 80 лет. В театре принято отмечать юбилеи, понятно, что из-за всех ограничений юбилей переносили... И отпраздновать его на сцене и вообще уже, к сожалению, не удастся... Коренева трудно сравнивать с кем бы то ни было ещё», - высказал он RT.

Заславский отметил, что Коренева выбрали в фильм «Человек-амфибия», когда тот учился на последнем курсе ГИТИСа у «великих представителей второго поколения художественного театра». По его словам, скорее всего, педагоги актера Григорий Конский и Ольга Андровская порекомендовали его в театр Станиславского. Кроме того, критик не исключает, что Заславский был «секс-символом эпохи».

«Поклонницы Коренева приходили на его спектакли, не пропуская ни одного, спустя 10, 20, 30, 40 лет после премьеры этого фильма. Он был из тех артистов, который способен был собирать полный зал, аншлаги», - поделился он.

Собеседник добавил, что Коренев был непростым человеком, но во всех своих публичных выступлениях всегда отстаивал ценность актёрской школы.