Директор Гильдии актёров кино вспомнила, как работала с Кореневым

Аргументы Недели → Общество 13+

2 января 2021, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: кадр из фильма Человек-амфибия/ globallookpress.com

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала сообщение о смерти Владимира Коренева. По ее словам, уход такого артиста – «это огромное человеческое горе».

«Начинается 2021 год, на который мы очень надеялись, надеялись, что наши друзья наконец-то нас пощадят и не будут уходить от нас ... Сегодня мы узнали, что умер Коренев. Говорить о его таланте и о том, как его любят люди, - это практически ничего не сказать. Я помню, в моей юности, когда вышел журнал, где он был на обложке, во всех домах, в студенческих общежитиях - везде висел его портрет, везде... Светлая ему память. Мужества и выдержки его совершенно потрясающей жене», - высказала она RT.

Гущина отметила, что успела близко поработать с Кореневым в жюри одного их проектов. Она отметила, что ему было сложно судить других артистов.

«Он говорил всегда: «Как трудно судить артистов!» Он, наверное, не хотел никому доставить горя», - поделилась глава организации.