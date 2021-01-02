В России начали выдавать сертификаты вакцинированного
2 января 2021, 14:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что граждане, сделавшие прививку против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.
«… заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», - пояснил он во время рабочей поездки в Тверскую область.
Ранее первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложилглаве Михаилу Мурашко внести в заграничные и внутренние паспорта россиян данные о прививках.
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