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В России начали выдавать сертификаты вакцинированного

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России начали выдавать сертификаты вакцинированного
вакцинация, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/ globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что граждане, сделавшие прививку против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.

«… заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», - пояснил он во время рабочей поездки в Тверскую область.

Ранее первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Михаилу Мурашко внести в заграничные и внутренние паспорта россиян данные о прививках.

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