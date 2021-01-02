Несогласованные акции в поддержку Фургала в Хабаровске прекратились

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2 января 2021, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: администрация Хабаровска

Власти Хабаровска сообщили, что несанкционированные митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала прекратились. В субботу, 2 января, на площади Ленина у здания краевого правительства не было зафиксировано людей.

«Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции. В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах», - говорится на сайте мэрии.

За время несогласованных акций пресечено около 500 административных правонарушений.

Напомним, что митинги проходили по субботам около здания краевого правительства. Начались они после того, как 9 июля Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к организации убийств в 2000-х гг.