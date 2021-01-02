Несогласованные акции в поддержку Фургала в Хабаровске прекратились
2 января 2021, 11:52[ «Аргументы Недели» ]
Власти Хабаровска сообщили, что несанкционированные митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала прекратились. В субботу, 2 января, на площади Ленина у здания краевого правительства не было зафиксировано людей.
«Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции. В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах», - говорится на сайте мэрии.
За время несогласованных акций пресечено около 500 административных правонарушений.
Напомним, что митинги проходили по субботам около здания краевого правительства. Начались они после того, как 9 июля Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к организации убийств в 2000-х гг.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.