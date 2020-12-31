Антон Фургал - сын экс-губернатора Хабаровского края рассказал о настоящем новогоднем чуде
31 декабря 2020, 10:27[ «Аргументы Недели» ]
Сын экс-губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала Антон рассказал, что разговор с отцом, который разрешили следователи СК, стал для него новогодним чудом, настоящим подарком к празднику.
"Сегодня первый раз за 5 месяцев, я услышал родной голос, мне позвонил отец, мы проговорили 11 минут, в начале разговора Сергей Иванович, попросил поблагодарить всех кто его поддерживает, далее я ему расказал, что происходит с его родным краем. Получил от него несколько указаний, но это личное. После этого он поздравил всех с новым годом и сказал, что скоро он вернётся домой. Спасибо всем кто рядом с нами", - написал он на своей странице в Instagram.
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