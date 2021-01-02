В России за сутки выявили свыше 26,3 тысячи случаев коронавируса, 447 - умерли
2 января 2021, 11:39[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 212 637 человек. Об этом стало известно в субботу, 2 января.
«За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 447 летальных исходов … полностью выздоровело 18 897 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 5452, Санкт-Петербурге – 3742, Московской области – 1564, Нижегородской области – 499 и Свердловской области – 409.
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