Уровень смертности в России на фоне пандемии достиг максимального значения за последние 10 лет

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1 января 2021, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По данным на 1 января 2021 года, в России за последние сутки зафиксировано 27 039 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 536 человек скончались. Понятно, что с наступлением нового года COVID в один миг никуда не исчезнет, и неизвестно, сколько нам еще с этим жить. Росстат с апреля перестал публиковать ежемесячную статистику по числу умерших по основным классам причин смерти, ссылаясь на то, что предоставит эти данные уже по итогам 2020 года. Между тем эксперты считают, что реально оценить масштабы последствий пандемии в России можно уже сейчас по показателям избыточной смертности.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь - октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз абсолютная смертность в этот период была выше только в 2010 году - 1,704 млн человек. Тогда она выросла на фоне аномально жаркого лета. Получается, что уровень смертности в России за январь - октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет.

На днях проблему избыточной смертности признала зампред правительства РФ Татьяна Голикова, отметив, что смертность с начала 2020 года с учетом ноября увеличится на 13,8%.

«При этом хочу обратить внимание, что более 81% роста смертности, которая падает на этот период времени, приходится на COVID и последствия заболевания коронавирусом», - заявила она.

Общее число инфицированных COVID-19, умерших за период с апреля по октябрь, по данным Росстата, составляет 78 623 человек. Причем октябрь стал рекордным по числу умерших с COVID-19 с начала пандемии - зафиксирован 22 571 случай.

Всего же в России, по официальным данным, за апрель - октябрь 2020 года умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение смертности за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек. Исходя из этих данных, избыточная смертность во время пандемии 2020 года - около 140 тыс. человек, а это значение почти в 2 раза выше цифры, заявленной Росстатом, относительно смертности от COVID-19 (78 тыс. 623).