Россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о будущих пенсиях

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2 января 2021, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

компьютер, фото: pixels.com

В 2021 году Пенсионный фонд России будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере их будущей пенсии. Сообщения будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», - пояснили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

ПФР заранее сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, объяснит, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию, также будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов», - отметил заместитель министра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов.

Кроме того, данные уведомления позволят человеку оценить размер будущих выплат и предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется ему недостаточным.

Напомним, что в 2021 году в России вступают в силу новые изменения для пенсионеров.