В 2021 году в России вступают в силу новые изменения для пенсионеров

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27 декабря 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

пенсионеры, фото: pixabay.com

В 2021 году российских пенсионеров ждут некоторые изменения. Среди самых важных можно выделить возраст выхода на пенсию и увеличение страховых пенсий.

С 1 января 2021 гожа женщины начнут выходить на пенсию с 56,5 года, а мужчины - с 61,5 года. Однако для выхода на пенсию потребуется соблюдение и других условий: наличие как минимум 12 лет рабочего стажа и 21 пенсионного балла. Отмечается, что количество ежегодно начисляемых коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов. А если человек никак не может найти работу, то он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока.

При этом выплаты неработающим пенсионерам увеличатся на 6,3%. Таким образом, средний размер по Росси составит 17,4 тысячи рублей. Проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян. Кроме того, пенсия за январь 2021 года уже придет с прибавками в декабре.