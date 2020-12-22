С такими-то ресурсами 40 000 – самая норма. По мнению большинства россиян, пенсия в РФ очень маленькая

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 декабря 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Как ни крути, а пенсионная проблема в России – одна из вечных проблем, которая затрагивает страну уже добрые десятилетия. Критиковать пенсионную систему РФ давно стало нормой для наших соотечественников. Но времена меняются, а вместе с ними меняется и политика. В плане пенсий в 2020 году были проведены небольшие переработки, и выплаты в свою очередь подвергли небольшим увеличениям. В следующем году нам обещают новые повышения и реформы. Но в целом, россияне всё ещё остаются крайне недовольными пенсионной проблемой страны.

«С такими-то ресурсами 40000 – самая норма», - заявляют критики в интернете. Недавно, благодаря специальному исследованию, было выяснено, сколько именно хотят получать наши сограждане, достигнув соответствующего возраста.

Естественно, нынешняя пенсия почти никого не устроила. По мнению людей, она слишком мала. В Москве, например, примерно 44% жителей согласились бы на 45 000 рублей. 38,5% претендуют на более высокий размер выплат. Согласно исследованиям в других городах, люди называли практически ту же самую сумму. Лишь только 1% опрошенных заявили, что в старости можно прожить и на 25 000. Критики пенсионной реформы считают, что властям следовало бы серьёзно призадуматься над данным вопросом. Мы конечно же наблюдаем постепенные увеличения выплат, но всё равно они остаются незначительными. Увеличивать пенсии на 500-800 рублей – конечно хорошо, но не лучше ли повысить планку ещё больше? Тем более, что цены в нашей стране с каждым годом лишь только растут, и от этого страдают люди.

Россия давно стремится быть европейской страной. Но в той же Дании, к примеру, пенсионер получает примерно 2800 долларов в месяц. Страна, при этом, очень небольшая, и явно не обладает такими чрезмерными достоинствами и ресурсами, как Российская федерация. Во Франции, союзной для нашей державы, средний размер пенсии составляет 1400 евро. При этом, тоже нельзя сказать, что у этого государства есть достаточное количество ресурсов. Не стоит также забывать известную народную мудрость, «Достойное государство – то, где с уважением относятся к старикам (пенсионерам), женщинам и детям».