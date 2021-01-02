В Челябинской области 298 человек получили положительный тест на коронавирус

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2 января 2021, 09:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональный минздрав опубликовал очередную статистику по заболевшим и умершим за последние сутки.

По данным на утро 2 января, выявлено еще 298 случаев заражения коронавирусом, среди них один школьник. В настоящий момент 12 792 южноуральца проходят лечение. Всего с начала пандемии вирус перенесли 36 725 человек. За прошедшие сутки 179 человек выписаны из больниц, 9 человек скончались. От COVID-19 умерли женщина 90 лет и четверо мужчин 87, 63, 58 и 37 лет. От других причин с таким же диагнозом скончались двое пациентов 82 лет, а также пациенты 74 лет и 81 года.

Как сообщали «Аргументы недели», с 3 по 10 января в торгово-развлекательных комплексах Челябинска и Магнитогорска можно будет сделать бесплатный тест на коронавирус. Подробный список адресов и время работы пунктов можно посмотреть по ссылке.