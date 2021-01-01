В CША за сутки выявили 227 315 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

1 января 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

В Соединённых Штатах Америки за последние сутки выявили 227 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в США за период пандемии инфекция нового типа диагностирована у 19 миллионов 974 883 человек.

По обновленной информации Университета Джонса Хопкинса, в США за последние 24 часа скончались 3419 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 345 844 заболевших COVID-19.

Новоизбранный президент США Джо Байден ранее заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах отстаёт от необходимых темпов, и улучшения ситуации с коронавирусом в стране может не быть до марта, - передаёт RT.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение на экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech против коронавирусной инфекции COVID-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joe Biden (@joebiden)

В России в декабре 2020 года началась масштабная вакцинация.