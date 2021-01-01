В CША за сутки выявили 227 315 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19

В Соединённых Штатах Америки за последние сутки выявили 227 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в США за период пандемии инфекция нового типа диагностирована у 19 миллионов 974 883 человек.
По обновленной информации Университета Джонса Хопкинса, в США за последние 24 часа скончались 3419 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 345 844 заболевших COVID-19.
Новоизбранный президент США Джо Байден ранее заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах отстаёт от необходимых темпов, и улучшения ситуации с коронавирусом в стране может не быть до марта, - передаёт RT.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение на экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech против коронавирусной инфекции COVID-19.
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В России в декабре 2020 года началась масштабная вакцинация.