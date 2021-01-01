Вакцина Pfizer от коронавируса COVID-19 получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение

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1 января 2021, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение на экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech против коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Она применяется в США, Израиле и ряде других стран. Экстренное разрешение на применение ВОЗ выдает в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой - еще доступны не все результаты испытаний, уточняет "Интерфакс".

Вакцина Pfizer/BioNTech от COVID-19 стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование. "Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности, Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски", - говорится в сообщении.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса "Спутник - V". В нашей стране уже начата масштабная вакцинация. Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». По словам Голиковой, ни вакцина разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи, первой зарегистрированная в августе, ни вакцина центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», зарегистрированая в октябре, на данный момент не проявили себя с отрицательной стороны.