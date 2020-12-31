Avia.pro: Россия завершает разработку боевого лазера, который будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Россия завершает разработку боевого лазера «Адвент», который будет способен эффективно бороться с турецкими ударными беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Согласно информации, размещенной порталом Avia.pro, возможности, которыми наделен «Адвент», позволяют ему оперативно реагировать на любую воздушную угрозу и на дальности до десяти километров поражать цель коротким лазерным импульсом. Благодаря своим характеристикам, российский комплекс будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2, отмечается в процитированном материале.

Интернет-ресурс пишет, что «Адвент» планируется принять на вооружение армии РФ в следующем году.

Как сообщалось ранее сегодня, американский журнал The National Interest констатировал, что тактические ядерные боеголовки России позволяют ей держать Запад в страхе.