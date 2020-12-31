Avia.pro: Россия завершает разработку боевого лазера, который будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2
31 декабря 2020, 14:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Россия завершает разработку боевого лазера «Адвент», который будет способен эффективно бороться с турецкими ударными беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Согласно информации, размещенной порталом Avia.pro, возможности, которыми наделен «Адвент», позволяют ему оперативно реагировать на любую воздушную угрозу и на дальности до десяти километров поражать цель коротким лазерным импульсом. Благодаря своим характеристикам, российский комплекс будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2, отмечается в процитированном материале.
Интернет-ресурс пишет, что «Адвент» планируется принять на вооружение армии РФ в следующем году.
Как сообщалось ранее сегодня, американский журнал The National Interest констатировал, что тактические ядерные боеголовки России позволяют ей держать Запад в страхе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.